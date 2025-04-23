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Silivri'de 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Anında Giyim Dükkanda Panik

Silivri'de 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Anında Giyim Dükkanda Panik
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin etkisi, Yalova'daki bir giyim dükkanında panik anlarıyla görüntülendi. Esnaf, depremin başlamasıyla korku içinde dükkandan dışarı koştu.

İSTANBUL'un Silivri açıklarında meydana gelen ve Yalova'da da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı sırada bir giyim dükkanında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan bir giyim dükkanında bugün meydana gelen deprem işletme sahibine korku yaşattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, esnafın deprem sırasında panik içinde dükkandan dışarı kaçtığı görüldü. Dükkanında düzenleme yapan esnaf, depremin başlamasıyla koşarak dışarı kaçtı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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