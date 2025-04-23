Silivri'de 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Yetkililerden Açıklama

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile yetkili birimlerin katılımıyla Silivri İlçe AFAD Merkezi'nde toplantı yapıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kaymakam Toğan, 6,2 şiddetinde Marmara açıklarında Silivri'ye yakın bir noktada bir depreme maruz kalındığını anımsattı.

Toğan, "Şu an itibarıyla mahallelerimizin tamamıyla irtibat halindeyiz. İntikal eden yıkık bina vesaire olumsuz bir durumumuz yok. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza bu anlamda intikal eden olumsuz durum yok. Vatandaşlarımızdan sakin olup sadece ve sadece resmi kurumların açıklamalarına, bildirimlerine itibar etmelerini istiyoruz. Bunu özellikle istirham ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Toğan, vatandaşlara seslenerek "Özellikle gerekmedikçe, zaruri olmadıkça trafiği aksatacak bir şekilde araçlarımızı kullanmayalım. Çünkü araçlar şu anda trafiği kilitlemiş durumda. Bu konuda hassasiyet rica ediyoruz." dedi.

"Silivri'mizde can kaybımız yok"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da deprem anında büyük bir panik yaşandığını aktararak "Devletin bütün kurumlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Yapmış olduğumuz taramalar neticesinde, Silivri'mizde 35 mahallemizin 28'ine şu anda ulaştık. Köylerimizde, diğer mahallelerimizde herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

Vatandaşlardan hasarlı binalara girmemelerini, uzak durmalarını isteyen Balcıoğlu, "Tespit ettiğimiz riskli binalara özellikle girmemelerini rica ediyorum. Toplanma alanlarımız çok. Bütün herkesi oraya davet ediyoruz. İkinci bir emre, uyarıya kadar evlerinize girmemenizi rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, vatandaşların beslenme ve yaşamsal ihtiyaçlarını belediye olarak karşılayacaklarını belirterek "Silivrimizde can kaybımız yok, yıkılan binamız yok, arama ve tarama çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.