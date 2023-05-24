Silivri'de 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişme;  2 kişiyi daha öldürdük itirafı

SİLİVRİ'de Sevgi Demirci ve iki çocuğunu öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden Ö.Y., polisteki sorgusunda ayrıca 2 kişinin daha öldürüldüğünü söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuran 38 yaşındaki Sevgi Demirci'nin yakınları, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana haber alınamadığını söyleyerek yardım istemiş, ardından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Yapılan soruşturmada Silivri, Değirmenköy mevkiinde yıkık bir ev çevresinde yapılan aramada Sevgi Demirci ve çocukları 20 yaşındaki oğlu Eren Polat ve 13 yaşındaki Rümeysa Polat'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu.

İKİ KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞ

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Öte yandan polis soruşturmasında bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin cinayetleri bilip polise bilgi vermeyen bir kişi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü gözaltındaki şüpheliler için Cumhuriyet savcılığından ek gözetim izni alındığı belirtildi.