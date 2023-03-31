Üye Girişi
Haberi Paylaş
SİLİVRİ'DE 20 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

SİLİVRİ'DE 20 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Güncel Haberler

SİLİVRİ'de 5 aracın karıştığı ve 20 kişinin yaralandığı kazanın, infaz koruma memurlarını taşıyan midibüsün tekerlerinden çıkan duman nedeniyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaşandığı öğrenildi.

SİLİVRİ'de 5 aracın karıştığı ve 20 kişinin yaralandığı kazanın, infaz koruma memurlarını taşıyan midibüsün tekerlerinden çıkan duman nedeniyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaşandığı öğrenildi. Kazada 17'si infaz koruma memuru olmak üzere biri ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 karayolu Silivri mevkiinde meydana geldi. İnfaz koruma memurlarını taşıyan H.A.'nın kontrolündeki  34 LVY 872 plakalı midibüsün tekerlerinden duman çıkması sonucu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, kırmızı ışıkta duran 5 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 17'si infaz koruma memuru olmak üzere, biri ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title