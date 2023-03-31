SİLİVRİ'DE 20 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU
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SİLİVRİ'de 5 aracın karıştığı ve 20 kişinin yaralandığı kazanın, infaz koruma memurlarını taşıyan midibüsün tekerlerinden çıkan duman nedeniyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaşandığı öğrenildi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 karayolu Silivri mevkiinde meydana geldi. İnfaz koruma memurlarını taşıyan H.A.'nın kontrolündeki 34 LVY 872 plakalı midibüsün tekerlerinden duman çıkması sonucu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, kırmızı ışıkta duran 5 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 17'si infaz koruma memuru olmak üzere, biri ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel