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Silivri'de 16 yaşındaki genç annesini ve ablasını bıçakladı, anne hayatını kaybetti

Silivri'de 16 yaşındaki genç annesini ve ablasını bıçakladı, anne hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Silivri'de bir genç, tartıştığı annesi ve ablasını bıçakladı. Kendilerini ayırmaya gelen komşularını da yaralayan genç, kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Silivri'de bir genç, tartıştığı annesi ve ablasını bıçakladı. Kendilerini ayırmaya gelen komşularını da yaralayan genç, kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Mehmet A., tartıştığı annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha B.'yi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Nazlı A. olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet A. olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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