Silivri'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 15 bin fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Silivri'de gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde, 15 bin fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Silivri'de fidan dikim töreni düzenlendi.

3 Temmuz'da Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde meydana gelen yangında zarar gören 10 hektar alana, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, kaymakamlar, öğrenciler, belediyeler, müftülükler, dernek ve vakıfların katılımıyla 15 bin fidan dikildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Karabulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürütülen Milli Ağaçlandırma Günü Geleceğe Nefes etkinliği için bir arada olduklarını söyledi.

Bu yılki etkinliğin mottosunun "Yeşil Vatan Seferberliği" olduğunu kaydeden Karabulut, "Amacımız yalnızca fidan dikmek değil, geleceğe umut, çocuklarımıza nefes olacak bir miras bırakmaktır. Ormanlarımız sadece ağaçlardan ibaret değildir. Onlar suyumuzun, havamızın, toprağımızın ve canlı çeşitliliğimizin birer teminatıdır. Bu nedenle her bir fidan sadece toprağa değil aynı zamanda geleceğe dikilmiş bir umut ışığıdır." diye konuştu.

Karabulut, Silivri'de geçen yaz döneminde yanan bir orman alanında bulunduklarını ifade ederek, burada dikilen fidanlar büyüdükçe doğanın yeniden nefes alacağını, çocukların da yeşilin kıymetini ve doğayla dost yaşamanın önemini bir kez daha anlayacağını belirtti.

Karabulut, "Burayı da dikeceğimiz 15 bin fidanla, kaybettiğimiz orman alanlarını da en kısa sürede eski haline getireceğiz. Bildiğiniz üzere kaybettiğimiz ormanların misli kadar ağaçları, fidanları her yıl planlı bir şekilde Orman Bakanlığımızın koordinesinde dikiyoruz. Şu anda dünyada bu anlamda lider seviyesindeyiz." dedi.

"İstanbul'umuzda son 10 yılda 20 milyon fidanı toprakla buluşturduk"

İstanbul Orman Bölge Müdürü Derince ise iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle yaz döneminde çok büyük orman yangınları yaşandığına dikkati çekerek, "Şimdi yaralarımızı sarma vakti. Sadece yanan alanlarda değil, Türkiye'nin dört bir yanında yeni fidanları hep birlikte toprakla buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün dikilen her fidanın yarının nefesi olduğunu kaydeden Derince, "Biraz sonra fidan dikeceğimiz bu alan 3 Temmuz'da çıkan orman yangınında maalesef zarar gören bir alandır. İşte bu yangında zarar gören alanı birazdan hep beraber fidanlarla toprakla buluşturacağız. 15 bin adet fidan dikeceğiz ve yıl sonuna kadar bu alanda 308 bin 500 adet fidanı dikerek bu yangının izini silmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Derince, sözlerini şöyle sürdürdü:

Milli Ağaçlandırma günü nedeniyle İstanbul'da dört farklı noktada geniş halk kitlelerinin katılımıyla dikecekleri 19 bin 220 bin fidanla yeşil vatan seferberliğine omuz verdiklerini dile getirerek, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu hoşgörü şehri, dünyanın en yeşil şehirlerinden birisi olup, yüzde 44'ü ormanlarla kaplıdır. İstanbul'umuzda son 10 yılda 20 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığımız her geçen gün artmakta ve son yıllarda ülkemiz orman varlığını artıran ender ülkelerden biri olmuştur."

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından diktikleri fidanlara can sularını verdi.

Cemre Vakfı gönüllüleri 10 bin fidan dikti

Cemre Vakfı da 200'ün üzerindeki gönüllüsüyle fidan dikim etkinliğinde yer aldı. Gönüllü ekipler ilk fidanları toprakla buluşturdu ve can sularını verdi.

AA muhabirine konuşan Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Abdulsamet Aydın, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle burada olduklarını kaydederek, "Cemre Vakfı olarak burada 200'ün üzerindeki gönüllümüzle birlikte tam 10 bin fidan dikiyoruz. Gönüllülerimizden aldığımız enerji, gençlerimizin duyarlılığı ve toplumun her kesiminden aldığımız destekle birlikte her yıl olanın üstüne çıkmaya, daha fazla bu tarz iyilik hareketlerine destek olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Aydın, vakıf olarak çevresel farkındalığı arttıran projeleri destekleyeceklerini ve daha yeşil bir Türkiye için her gün daha güçlü bir şekilde sahada olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hem orman yangınları konusunda bilinçlenmemiz, hem yangınlara müdahalede daha bilinçli bir toplum haline gelmemiz, hem de ne yazık ki yangınları tamamen önleyemediğimiz için ülkemizin her köşesini her yıl daha fazla ağaçlandırmamız gerekiyor. Milli ağaçlandırma günümüz de zaten bu bağlamda ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seferberlikle birlikte biz her yıl bir önceki yıldan daha fazla ağaç stokuna sahip olmak istiyoruz. Biz de Cemre Vakfı olarak, ağacın hem bugünümüz hem de yarınımız için ne kadar önemli olduğunu bildiğimizden, her yıl bu etkinliğe daha güçlü ve kararlı bir şekilde katılmak istiyoruz."

Aydın, çevre duyarlılığının erken yaşlarda başlayan ve bütün ömür boyunca devam eden bir gelişim süreci olduğuna inandıklarını ifade ederek, "Bu yüzden biz gönüllülerimizi ne kadar küçük yaşlardan itibaren çevre, dünya ve ekosistem konusunda yetiştirebilirsek o kadar yeşil bir Türkiye ve dünyaya kavuşmuş olacağız. Bu yüzden olabildiğince genç yaşlardan gönüllerimizi alıp, oryantasyon eğitimlerini verip, sahada onlarla birlikte çalışma yürütmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Aydın, geçen hafta sonu Manavgat'ta Dünya Plaj Kürek Şampiyonası Finalleri'nde bir araya geldikleri 52 ülkeden 680 milli sporcunun adını diktikleri fidanlara vereceklerini dile getirerek, "680 sporcunun tamamı adına bugün birer fidan dikiyoruz ve bu fidanların fotoğraflarını da o sporculara göndermiş oluyoruz. Yani yarın itibariyle dünyanın dört bir köşesinden 680 milli sporcu adına İstanbul'da, Silivri'de birer fidan dikilmiş olacak." ifadelerine yer verdi.

"Bizim için çevreye duyarlılık Türkiye'nin geleceğine dair inanç meselesi"

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gülnar Ayata da vakıf olarak gençlerin enerjisini, çevre bilinçlerini ve sürdürülebilir yaşamı, çalışmalarının merkezine koyduklarını belirterek, "Bugün bir fidan dikiyoruz ama aslında geleceğe bir ümit ekiyoruz. Bizim için çevreye duyarlılık sadece bir sorumluluk değil, Türkiye'nin geleceğine dair bir inanç meselesi." diye konuştu.

Cemre Vakfı gönüllüsü Pınar Öztürk, Silivri'den vakıf gönüllüsü olarak geldiğini belirterek, "Ağaç toplumumuz için çok önemli bir değer, biz de bunun için gönüllü olarak toplandık." dedi.

Vakfın gönüllüsü Ayşegül Güneş ise ekip arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek, "Bir fidan dikip bir umut oluyoruz herkese. Çok güzel bir duygu, burası bir orman olduğunda ziyaret etmek istiyorum." şeklinde konuştu.