"Silivri Cezaevinde toplu intihar" iddialarına yalanlama - Haberler

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"Silivri Cezaevinde toplu intihar" iddialarına yalanlama

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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'Silivri Cezaevinde toplu intihar' iddialarına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İntihar, İnfaz, Medya, CTE, Güncel, Haberler

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