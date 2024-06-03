Silivri Belediye Meclisinde Kadınlar Plajının Kapatılması Tartışıldı

Silivri Belediye Meclisinde Selimpaşa'daki kadınlar plajının kapatılması tartışıldı.

Silivri Belediye Meclisinin, haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Mecliste ilçede belediye tarafından kapatılan kadınlar plajı konusu gündeme geldi.

MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın, İstanbul'un tek kadınlar plajının, bir kararla sökülerek kapatıldığını söyledi.

Bu karara gerekçe olarak " Silivri'yi İstanbul'un cazibe merkezi haline getireceğiz." iddiasında bulunan yönetimin, "İstanbul'un her yerinden insanlar geliyor." bahanesine sığındığını ifade eden Aşkın, şöyle konuştu:

"Sonra 'Şikayet var.' denildi. Son olarak da 'Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin birinci bölümü 5. maddesine göre kaldırılmıştır.' şeklinde bir açıklama okuduk. Yönetimin gerekçesinden hareketle şimdi şunu soruyorum: Silivri'mizin şu sahil şeridinde Kumluk'taki özel plaj ve işletmeler dahil olmak üzere bu maddeyi ihlal eden tek tesis kadınlar plajı mıydı? Tek derdimiz, kadınlarımızın, şezlong ve şemsiye için ücret ödemeden rahatça denize girdiği plaj mıydı? Bu karar, o plajdan yararlanan kadınlarımız için zulümdür. Ayrıca şunu çok merak ediyorum: Acaba Belediyemiz bu maddeyi Silivri'mizin tüm sahil şeridi için de uygulayacak mı? Kadınlar plajında yaptığı gibi tek tek ihlale konu yerleri sökecek ve kaldıracak mı? İhlallerin tespiti için bir gününüzü ayırıp sahili gezmenizin yeterli olacağı kanaatindeyim."

"Devlet ve halkla aramızdaki mesafeyi aşmamamız gerekir"

Kadınlar plajının kapatılmasına değinen AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı, demokrasinin herkesin hakkını savunmak olduğunu belirterek, "İdeolojik olarak asla yaklaşmayacağım ama devlet ve halkla aramızdaki mesafeyi aşmamamız gerekir." dedi.

"Kadınımızı özgürleştireceğiz"

Belediye Başkanı Balcıoğlu ise Selimpaşa'daki kadınlar plajı konusunun suistimal edilmeye çalışıldığını söyledi.

Kadınlar plajının yasa dışı olduğunu ve çok sayıda şikayet geldiğini savunan Balcıoğlu, "Bu uygulamanın aslında kanunda yeri yok. Eğer izni alın dört tane direk var orada, ben inanın dört tane direkt değil altı tane yapacağım hatta denizi bile kapatacağım. Kesinlikle konu bu kadar net. Ben aslında şöyle bakıyorum. Kadınları ayrıştırmadan değil. Ben her zaman söylüyorum. Biz diyoruz ya erkekler, 'Kadınlar arkamızda.' Ben katılmıyorum maalesef. Kadın tam tersi yanımızda olacak. Bir adım önümüzde olacak. Ben bunu toplumda, inanarak ve gururla söylüyorum da zaten." diye konuştu.

Balcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle kadınların her alanda özgürleştirilmeye ihtiyaçları var. Ben bunu savunuyorum. Örnekleri var. Afganistan'a gidin, İran'a gidin, Arabistan'a gidin. ya inanın kadınlar okullarda bile ayrıştırılmış durumda. Halk otobüslerinde ayrıştırılmış durumda. Atatürk ne dedi? 'Türkiye Cumhuriyeti çağdaş medeniyetler ufkunda ilerlemek zorundadır.' dedi. Biz o seviyeyi yakalamışız, gideceğiz. Hiçbir şekilde kadın plajlarını savunmak, kadını korumak adı altında değil bence tam tersi kadınlarımızı dar alanda tutmayacağız. Her kadınımız değerlidir benim için. Benim annem de hacı, benim annem de umreye gitti. Biz de elhamdülillah, hepimiz Müslüman'ız. Ben hiçbir şekilde, hiçbir kadınımıza söz söyletmem, söylemem de yani o noktada kadınımızı özgürleştireceğiz. Tüm kadınlarımızın özgürlüğünü sınırlandırmak isteyenlerle de mücadele edeceğiz. Benim bakış açım bu kadar net. Silivri'mizde bu tür anlayışlarla hep birlikte beraber karar vereceğiz, beraber hareket edeceğiz."

"Kadınlarımızın inançları gereği ortak kullanıma ait plajlara girmeme gibi bir durumu söz konusu"

Tekrar söz alan MHP Grup Sözcüsü Aşkın, şunları dile getirdi:

"Kadınlar plajıyla ilgili cevabınızdan anladığımız kadarıyla tamamen ideolojik olarak alınmış bir karar. 'Kadınlarımızı özgürleştireceğiz, kadınlarımızı ayrıştırmayacağız.' vesaire gibi söylemlerden bu anlaşılıyor. 'Atatürkçüyüz.' dediniz. Mecliste bulunan hiçbir meclis üyesinin, Atatürkçülüğünden kimsenin şüphe duymayacağı açıktır. Tekrar dile getirmemize de gerek olmadığını düşünüyorum. Burada bir ayrıştırma veya kadınları özgürleştirme karşıtı bir durum söz konusu değil. O plajı kullanan kadınlarımızın, inançları gereği ortak kullanıma ait plajlara girmeme gibi bir durumu söz konusu. Bu, bir gerçek. Bu, bir realite. Biz, o plajı kurarak bu kadınların da çocuklarıyla birlikte denize girmesi, güneşlenmesi, sosyal bir ortama katılması noktasında bir ortam yaratmış olduk. Sadece Silivri'den değil çevre ilçelerden de ciddi bir taleple karşılaştık. Şezlong ve şemsiye ücreti dahi almadan."

Bunun üzerine Balcıoğlu, kapatma kararının ideolojik değil tamamıyla yasalarla ilgili olduğunu söyledi.

Konuşmaların ve görüşülen maddelerin ardından Silivri Belediye Meclisinin ilk oturumu sona erdi. Meclisin ikinci oturumu, cuma günü yapılacak.