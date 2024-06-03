Silivri Belediye Meclisi, borç komisyonu kurulması teklifini reddetti

Silivri Belediye Meclisinde, MHP ve AK Parti gruplarının, belediyenin borcunun belirlenmesine ilişkin komisyon kurulması teklifi kabul edilmedi.

Silivri Belediye Meclisinin, haziran ayı toplantılarının birinci oturumu, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu başkanlığında yapıldı.

Oturumda, geçen ayki toplantıda Balcıoğlu'nun, belediyenin 1 milyar 503 milyon 295 bin lira borcu olduğu yönündeki açıklaması tartışıldı.

Söz alan MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın, sosyal medya hesaplarından da kamuoyuyla paylaşılan belediyeye ait borç tablosuna tepki gösterdi.

MHP ve AK Parti grubu olarak önerge sunan Aşkın, "Silivri Belediyesi Meclisinin, 6 Mayıs tarihli birleşiminde Belediye Başkanı tarafından dile getirilen, sosyal medya hesaplarında kamuoyuyla paylaşılan belediyemize ait borç tablosunun değerlendirilmesi, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla belediyemizin muaccel olan borç miktarının belirlenmesi ve kamuoyunun tarafsız şekilde bilgilendirilmesi amacıyla mecliste grubu bulunan partilerden oluşacak geçici bir komisyon kurulmasını teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşkın'ın komisyon kurulması teklifi üzerine söz alan Belediye Başkanı Balcıoğlu, meclis üyelerinin tüm bilgilere ve belgelere ulaşabileceğini söyledi.

Balcıoğlu, "Muhalefet üyeleri, komisyon kurulmasını istediler. Geçen ayki meclisimizde de dile getirmişlerdi. Bakın biz şeffaf bir yönetim anlayışına sahibiz. Bunu sergiliyoruz da. Bu vaatle zaten çıktık bu yola. Hemşehrilerimiz bize bunun için destek verdiler. Ben bu noktada şahsım adına, Meclis Başkanı olarak lehte veya aleyhte fikrimi beyan etmeyi uygun bulmuyorum. Kararı meclisimize bırakacağım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan teklif, CHP grubunun "hayır" oylarıyla reddedildi.