SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ İHALESİ YAPILAN 25 MİLYONLUK MEZBAHA 15 AYDIR AÇILMIYOR

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Mart Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz, İBB'nin Çatalca'da yaptırdığı ve ihale yoluyla bir firmaya verdiği mezbahanenin aradan 15 ay geçmesine rağmen çalıştırılmamasına değindi. Yılmaz, Bu mezbahane yapılmış belki şu anki değeri 25 milyon lira bu mezbahanenin. Bir şirket mezbahane ihalesini alıp, mezbahaneyi çalıştırma işine sahip olur. Lakin o gün bugündür yani 15 aydır mezbahane bir türlü açılmıyor dedi.

İBB Meclis Mart Ayı olağan toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda gündeme dair başlıklar konuşulurken, söz hakkı alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Çatalca'da yapılan bir mezbahaneyi sordu. Mezbahanenin 25 milyon değerinde olduğunu ve ihaleyi alan firmanın 15 aydır mezbahaneyi açmadığını ifade eden Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir önceki yönetimi, Çatalca Kestanelik'te çok modern bir mezbaha inşaatına başlar. Bu inşaat yüzde 80-85 oranında tamamlanır. Ekrem Bey zamanında mezbahane ihaleye açılma noktasına gelir. 2021 Ocak ayında yapılan ihale sonuçlanır. Bir şirket mezbahane ihalesini alıp, mezbahaneyi çalıştırma işine sahip olur. Lakin o gün bugündür yani 15 aydır mezbahane bir türlü açılmıyor. Bu mezbahanenin niye açılmadığını soruyoruz, ne zaman açılacağını soruyoruz Yaptığım araştırmalar neticesinde; buradan ifade edeyim yanlış varsa Büyükşehir yönetimi düzeltir. İhale yapılıyor, ihaleyi alan firma işe başlayacakken hop bir dakika dur diyorlar. Dur denmesinin sebebi de şu; mezbahanede kesinler olduğunda hayvan kanlarının akacağı, birikeceği çukurlara İSKİ'nin itirazı var. Üniversitenin arıtması olmasına rağmen kanlı suyun bırakılamayacağı, o suyun buradan vidanjör marifetiyle çekilerek ileri biyolojik arıtma tesisinin İSKİ'nin göstereceği tesislere taşınma işi var. Firma da vidanjör maliyeti, şoför maliyeti, yakıt maliyeti hesaba katılmadığı için 15 aydır burayı açmıyor. 15 aydır kirasını ödemiyor. 3 yıllık yapılan ihale. 3 yıl dolduğunda bu kira firmadan alınır dedi.

VATANDAŞLARIMIZ HAYVANLARINI KESTİRİRKEN ZARARA UĞRUYOR

Yılmaz, bu mezbahane bittiği halde açılmazken İstanbul'da hayvancılıkla uğraşanların ciddi zararlara uğradığını, İBB'nin mezbahanedeki sorunu halletmesi gerektiğini dile getirdi. Aynı zamanda İBB yöneticilerine seslenerek Silivri'de açtıkları hayvan pazarında da birlikte mezbahane yaptırmayı teklif eden Yılmaz, Firmanın mağduriyetinden çok benim düşündüğüm mağduriyet Silivri'de, Çatalca'da, Arnavutköy'de, İstanbul'da hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hayvan kesilirken uğradıkları zarar. Büyükbaş hayvanın bir baş hayvandan bin 500 ile 2 bin lira arasında bir maliyet alınıyor. Bakın arkadaşlar gerekirse kanlı suyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarının çekip bertaraf etmesi gerekirdi. Yani biz bu kadar küçük bir konuya takılıp mezbahanenin açılmasının önüne set mi koyacağız Bence bu konuyu hızlı bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Bu mezbahane yapılmış belki şu anki değeri 25 milyon lira bu mezbahanenin. Bir de Silivri Belediyesi olarak İstanbul'daki hayvan pazarımıza, Çatalca'daki mezbahane büyüklüğünde olmasa bile bir mezbahane yapılması için sizle işbirliği yapmak istiyoruz. Yok yapmayacağız derseniz, yetki devri istiyorum. Silivri Belediyesi olarak bu görevi yapmaya, hayvancılığa, çiftçiye destek vermeye devam edelim diye konuştu.