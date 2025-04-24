Silivri Açıklarındaki Depremde Sanayi Sitesinde Paniğe Yol Açtı
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Başakşehir'deki sanayi sitesinde çalışanların paniğe kapılarak masaların üzerinden atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremde, Başakşehir'deki sanayi sitesinde çalışanların masaların üzerinden atlayarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Güngören-Bağcılar Sanayi Sitesi'nde oto yedek parçası satılan iş yerinde çalışanlar, dünkü deprem sırasında paniğe kapılarak masaların üzerinden atlayıp dışarıya koştu.
O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel