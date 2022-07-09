Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Selimpaşa açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Selimpaşa açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Selimpaşa açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Güzelce Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı. AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.