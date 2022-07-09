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Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Selimpaşa açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Selimpaşa açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Selimpaşa açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Güzelce Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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