Silivri Açıklarında Motor Arızası Geçiren Tekne Kurtarıldı
Güncelleme:
Silivri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen özel bir tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kıyıya çekildi. Teknedeki iki kişi, acil yardım talebinde bulunmuştu.

Olay 12.30 sıralarında Silivri açıklarında meydana geldi. Motor arızası yapan özel bir tekne, akıntıda sürüklenmeye başladı. Teknedeki 2 kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sahil Güvenlik teknesine bağlanan özel tekne, kıyıya çekildi.

