Silivri açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı
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Silivri açıklarında makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Silivri açıklarında makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Silivri Gümüşyaka açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Silivri'ye emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel