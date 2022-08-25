Silivri açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı Güncel Haberler Silivri açıklarında makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Silivri açıklarında makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Silivri Gümüşyaka açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Silivri'ye emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Gümüşyaka Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Silivri açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.