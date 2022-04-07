Silikonları bile çaldılar

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın 3 ilçesinde yapıştırıcı silikon dahil elektrik telleri çalan 8 kişi jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Sandıklı İlçe Jandarma ekipleri tarafından Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü, Hocalar ilçesi Akçadere köyü ve Kızılören ilçesi Yenibelkavak köyünde meydana gelen hırsızlık olaylarında (250) adet yapıştırıcı silikon, çok miktarda kesilerek yakılmış halde elektrik kablosu, dikenli tel ve demir çubuklar ele geçirildi. Olayın ardından inceleme başlatan ekipleri A.S., S.Y., H.Ö.Ö., O.T., M.T., S.A., T.A. ve B.S., isimli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

(Ali Bayar-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel