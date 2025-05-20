Silifke'li Öğrenciler Kars'ta Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Silifke'li Öğrenciler Kars'ta Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Mücadele Edecek
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Silifkeli öğrenciler, 23-25 Mayıs tarihlerinde Kars'ta düzenlenecek 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil etmek üzere hazırlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrencilere başarı diledi.

Silifkeli öğrenciler, 23-25 Mayıs'ta Kars'ta düzenlenecek 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonunca gerçekleştirilen turnuvadaki çeşitli yarışmalarda il birincisi olan öğrenciler Ümmü Mina Küçükşahin, Alper Çerkezoğlu, Ahmet Taner Topcu ve Hasan Basri Kaykusuz, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Öğrenciler, 23-25 Mayıs'ta Kars'ta gerçekleştirilecek şampiyona öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu'nu ziyaret etti.

Eroğlu, öğrencilerin Mersin'i en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek başarı diledi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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