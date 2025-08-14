Silifke'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

1) SİLİFKE'DEKİ ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

MERSİN'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında kalan bölgede, öğle saatlerinde 3 ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

3 MAHALLE BOŞALTILDI

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılırken, kırsal Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinde yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

190 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mersin Valisi Atilla Toros, 3 ayrı noktada orman yangını çıkan Silifke ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Toros, "Yangın nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin ardından Çamlıca Mahallesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına 9 hava, 122 kara aracı ve 344 personel ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar 90 hanede 190 kişi tahliye edildi. Vatandaşlarımız geceyi Silifke ilçesine bağlı pansiyonlarda geçirecek. Yangında şu ana kadar yaralı ve can kaybımız yok" dedi.

YANGIN DEVAM EDİYOR

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını devam ediyor. Gecenin karanlığında gökyüzünü kızıla çeviren alevlerin söndürülmesi için ekiplerin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.