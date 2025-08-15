Silifke'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Silifke'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 1851 kişi tahliye edildi. Ekipler, çalışmalarını sürdürerek zarar gören bölgede önlemler alıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, iki gün önce çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Yangında ilk gün

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahaleye başlanmıştı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevler nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayanlar tahliye edilmişti.

Yangında ikinci gün

Yangının ikinci gününde iki uçağın da destek verdiği çalışmalarda ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye çevre illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Yayılan alevler nedeniyle 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 hane boşaltılmış, 1851 kişi tahliye edilmişti.

Dumandan etkilenen 1 personel ve 16 kişinin tedavileri sonrası taburcu edildiği, yangında 53 hanenin zarar gördüğü bildirilmişti.

Yangının ilk gününde trafiğe kapatılan Silifke-Gülnar kara yolu yeniden ulaşıma açılmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
