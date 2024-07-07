Silifke'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi. Alevler nedeniyle kesim sahasındaki önceden istiflenmiş ağaçlar yandı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mağara Mahallesi Bozağaç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.
Karadan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Alevler nedeniyle kesim sahasındaki önceden istiflenmiş ağaçlar yandı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.