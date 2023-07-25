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Silifke'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bahçederesi Mahallesi Taşlıseki mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 ilk müdahale aracı ve 5 arazözle yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bahçederesi Mahallesi Taşlıseki mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 ilk müdahale aracı ve 5 arazözle yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Mersin Güncel Haberler

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