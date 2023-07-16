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Silifke'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Silifke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Karakaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Silifke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karakaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

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