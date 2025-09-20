Haberler

Silifke'deki öğrenci yurtlarını denetlendi

Silifke'deki öğrenci yurtlarını denetlendi
Silifke ilçesinde lise öğrencilerinin kaldığı yurtlarda denetim gerçekleştirildi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, programı kapsamında Şehit Mehmet İlker Şahin Kız-Erkek Öğrenci Yurdu ve Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Yurdunu ziyaret etti.

Eroğlu ziyaretinde, yurtların genel durumu, barınma koşulları ve öğrencilerin ihtiyaçları konularında yurt müdürlüklerinden bilgi aldı.

Yurtların yatakhane, yemekhane ve depolarında denetimde bulunan Eroğlu, yurtlarda kalan öğrencilerle sohbet etti.

Eroğlu, öğrenci yurtlarının daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirterek, öğrencilerin güvenliği, sağlığı ve başarısı için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
