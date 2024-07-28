Silifke'deki Eski Kağıt Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski kağıt fabrikası alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Taşucu Mahallesi'ndeki fabrika alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankı ve itfaiye aracı sevk edildi.

Plastik ve altyapı malzemeleri ile kullanılmayan evlerin de bulunduğu alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alına alındı.

Alandaki bazı malzemelerin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.