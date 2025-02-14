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Silifke'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Silifke'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. D-400 kara yolunda çimento yüklü tır, otomobil ve kamyonla çarpıştı.

Mersin'in Silifke ilçesinde tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

D-400 kara yolu Işıklı Mahallesi mevkisinde Mustafa C'nin kullandığı çimento yüklü tır, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Tır, bu sırada Ela M. idaresindeki otomobil ile İbrahim Halil D. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyon sürücüsü İbrahim Halil D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücüler Mustafa C. ve Ela M. ile araçlardaki Abdül Kadir D. ve Özkan Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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