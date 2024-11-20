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Silifke'de Zabıta Ekiplerinden Zincir Market Denetimi

Silifke'de Zabıta Ekiplerinden Zincir Market Denetimi
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Mersin'in Silifke ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketleri denetleyerek ürünlerin son kullanma tarihlerini, fiyat etiketlerini ve hijyen kurallarını kontrol etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim yaptı.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde satılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti, raf ve kasadaki fiyat etiketlerini karşılaştırdı.

Ekipler, işletmelerin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu denetledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, vatandaşların haklarının korunması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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