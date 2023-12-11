Silifke'de Zabıta Ekipleri Marketleri Denetledi
Mersin'in Silifke ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde temel ihtiyaç malzemelerinin fiyat etiketlerini kontrol etti ve işletmelere uyarılarda bulundu.
Mersin'in Silifke ilçesinde zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetim yaptı.
Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki temel ihtiyaç malzemelerinin raf ve kasadaki fiyat etiketlerini karşılaştırdı.
Ürünlerin gramaj ve son kullanma tarihini kontrol eden zabıta, işletmelere uyarılarda bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sadık Altunok, halk sağlını korumak için denetimleri sürdüreceklerini kaydetti.