Silifke'de Yaz Kuran Kurslarına 4 Bin 500 Öğrenci Katıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde yaz döneminde açılan Kur'an-ı Kerim kurslarına 4 bin 500 öğrenci katıldı. İlçe Müftülüğünce açılan ve 7 hafta süren kurslar için Merkez İmamı Azam Camisi'nde kapanış töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi. İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, törendeki konuşmasında, kurslara 4 bin 500 öğrencinin katıldığını söyledi.
Mersin'in Silifke ilçesinde yaz döneminde açılan Kur'an-ı Kerim kurslarına 4 bin 500 öğrenci katıldı
İlçe Müftülüğünce açılan ve 7 hafta süren kurslar için Merkez İmamı Azam Camisi'nde kapanış töreni düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan programda, dua edildi.
İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, törendeki konuşmasında, kurslara 4 bin 500 öğrencinin katıldığını söyledi.