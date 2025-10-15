Haberler

Silifke'de Yasa Dışı Mavi Yengeç Avcıları Yakalandı

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde mavi yengeç avcılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı avcılık pozisyonunda yakalanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı olarak mavi yengeç avcılığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yasa dışı şekilde yengeç avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgede araştırma yapan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tekneyle açıldıkları gölde mavi yengeç avlayan 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmada, şüpheliler hakkında "özel koruma bölgesi içerisinde yasak alanda bulunma" ve "yasa dışı mavi yengeç avcılığı yapma" suçlarından işlem başlatıldı.

Ekipler, 120 mavi yengeci tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
