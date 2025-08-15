Silifke'de Yangın Söndürme Çalışmalarında Örnek Mücadele

Silifke'de kontrol altına alınan yangında, ekiplerin 4 bin 750 metre hortum çekerek alevlerle mücadelesi takdir topladı. Zorlu söndürme çalışmaları 48 saati aştı.

4 BİN 750 METRE HORTUM ÇEKMİŞLER

Silifke'de 13 Ağustos'ta çıktıktan 3 gün sonra kontrol altına alınan yangında ekiplerin; araçların ulaşamadığı noktada 4 bin 750 metre hortum çekerek alevlere müdahale ettiği öğrenildi. 48 saati aşan zorlu söndürme çalışmalarında yüzde 100 eğimli dik yamaçlarda, kilometrelerce hortum çeken Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölge halkının takdirini kazandı.

Mehmet OKUR/SİLİFKE, (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
