Çocuklarını yangında kaybeden anne, haberi aldıktan sonra feryat etti
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen yangında Poyraz Efe Türker ve kardeşi Ayaz Emre Türker hayatını kaybetti. Anne Ayşenur Türker'in feryat ettiği anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde Poyraz Efe Türker ile kardeşi Ayaz Emre Türker'in hayatını kaybettiği yangının haberini alan anne Ayşenur Türker'in feryat ettiği anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Komşuları ve yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılan anne, sinir krizi geçirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel