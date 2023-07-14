Silifke'de Yakan Biber Hasadı Yapıldı

MERSİN'in Silifke ilçesinde deneme amaçlı dikilen 'yakan biber' adıyla bilinen turşuluk biberin ilk hasadı yapıldı. Kilosu 30 TL'den alıcı bulan biberin verimi ise yüzleri güldürdü.

İlçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesinde deneme amaçlı 20 dönüm arazide ilk defa ekimi yapılan yakan biberde hasat gerçekleştirildi. Hasattan oldukça iyi verim alan üreticiler, bölge topraklarına yeni bir ürün kazandırdıkları için de sevinçli olduklarını söyledi. Ürün verimi ve fiyatıyla yüz güldürüyor. Biberin ilk kez hasadını yapan üretici Veysel Atar, Biberin fidesini Balıkesir'de gördük. Orada çok iyi bir verim alındığını öğrendik. Silifke'de pazarcı bir arkadaşımızın önerisiyle her türlü riski göze alarak Yeşilovacık'ta dikimini yaptık. İklimsel şartları Balıkesir'e göre aynı olmasa da buraların toprağı da çok verimli. Bu yıl ilk hasadını yaptığımız biber cinsinin de Türkiye de erkenci olarak ilk biz hasat ettik. Beklentimizin çok üzerinde ürün aldık. Mersin bölgemizde bu ürünü ilk defa ektik. Deneme amaçlı oldu ama gerçekten güzel oldu dedi.

İlk hasadı yapılan yakan biber kilosu 30 liradan alıcı buldu.