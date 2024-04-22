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Silifke'de Uluslararası Çocuk Festivali düzenlendi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke'de düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali'ne 14 ülkeden 350 çocuk katıldı. Festivalde halk dansları sergilendi ve çocuklar için boyama etkinliği yapıldı. Festival 3 gün boyunca devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Uluslararası Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.

Göksu Parkı'nda düzenlenen ve Litvanya, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Rusya, Moldova, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Bulgaristan, İran, Bosna Hersek, Almanya ve Kosova olmak üzere 14 ülkeden 350 çocuğun katıldığı festivalde yöresel kıyafetlerle halk dansları sergilendi.

Eğlenceli anların yaşandığı etkinliğe çocukların yanı sıra anne ve babaları da yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde ayrıca çocuklar için boyama etkinliği yapıldı.

Farklı ülkelerden gelen halk dansları toplulukları ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, gün boyu müzik eşliğinde eğlendi.

"Uluslararası Çocuk Festivali" 3 gün daha devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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