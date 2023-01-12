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Silifke'de Türk bayrağı 40 metrelik direkte göndere çekildi

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Mersin'in Silifke ilçesine 40 metre uzunluğunda bayrak direği dikildi.

Mersin'in Silifke ilçesine 40 metre uzunluğunda bayrak direği dikildi.

Silifke Belediyesince yaptırılan bayrak direği, Toros Mahallesi İnce Mehmet Caddesi'ne konuldu.

Direk için hazırlanan 96 metrekarelik Türk bayrağı, törenle göndere çekildi.

Belediye Başkanı Sadık Altunok, gazetecilere, ilçenin farklı noktalarında da benzer çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Toros Dağları Mersin Güncel Haberler

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