Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme

Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber

Silifke'de Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Silifke'de Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında duran tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarında duran tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yiğit Turan idaresindeki 01 ABS 952 plakalı otomobil, Silifke-Mersin kara yolunun Atakent Mahallesi mevkisinde yol kenarında duran 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vinç yardımıyla tırın altından itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobildeki Turan ile Ayşegül Kırlangıç'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Tır sürücüsü O.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolundaki trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti

Muhabire cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.