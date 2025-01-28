Silifke'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde karşıya geçen iki kişiye çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kemal Ç. idaresindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, Burunucu Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan B.B. ve A.K'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 2 yaya, sağlık personelince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar B.B. ve A.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.