Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

İŞKUR verileri paylaştı! İşte en çok personel aranan meslekler
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı

23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı

Silifke'de TIR'a Çarpan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti

Silifke'de TIR'a Çarpan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Mersin-Antalya kara yolu Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ABS 952 plakalı otomobil, yolun sağında park halindeki 33 BHS 93 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaşamlarını yitirdiği belirlenen 2 kişinin Yiğit Turan ve Ayşegül Kırlangıç olduğu tespit edildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turan ve Kırlangıç'ın cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan TIR'ı yolun kenarına park ettiği öne sürülen Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem

Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi

Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.