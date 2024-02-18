Silifke'de sulama kanalına devrilen araçta sürücü hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Selahattin Turgut hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, Sayağzı Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 12 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Suya tamamen batan araç, çekici yardımıyla kanal kenarına çıkarıldı.
Araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.