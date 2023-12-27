Silifke'de Silah Kaçakçılığı Yapan Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, elindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adresteki aramada, 6 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.