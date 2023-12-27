Silifke'de Silah Kaçakçılığı Yapan Şüpheli Yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçede silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi ve 6 tabanca ele geçirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, elindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adresteki aramada, 6 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.