Silifke'de Sıcak Havalardan Kaçış: Denizde Serinleme İmkanları

Silifke'de Sıcak Havalardan Kaçış: Denizde Serinleme İmkanları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde hava sıcaklığının 35 dereceyi aşmasının ardından, deniz kumsallarında yoğunluk yaşanıyor. Ziyaretçiler serinlemek için denizde vakit geçirirken, bazıları da Akdeniz koylarını gezmekte.

Mersin'in Silifke ilçesinde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalanlar, denizde yüzerek serinledi.

Hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının da yüzde 60'ı aştığı ilçede Taşucu, Arkum ve Atayurt mahallelerindeki kumsallarda yoğunluk oluştu.

Şemsiyelerin gölgelerinde dinlenen ziyaretçiler, serinlemek için denizde yüzerek vakit geçirdi.

Bazı yerli ve yabancı turistler de Taşucu Limanı'ndan kalkan teknelerle Akdeniz'in koylarını gezdi.

Ziyaretçilerden Ufuk Yumruoğlu, AA muhabirine, İstanbul'dan tatil için Silifke'ye geldiklerini söyledi.

Suda serinlemeye çalıştıklarını belirten Yumruoğlu, "Çok sıcak ve nem var. Bu şekilde ne kadar devam edecek bilmiyoruz ama çok fazla etkileniyoruz. Allah'tan deniz var. Suya girip çıktıktan sonra esintide serinlemek iyi geliyor." dedi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
Yeşilçam'ın 'kötü adamı' yıllar sonra acı dolu hayatını anlattı

Yeşilçam'ın "kötü adamı" yıllar sonra acı dolu hayatını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi

Eski eşinin ihbar ettiği katibe 1190 yıl hapis talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.