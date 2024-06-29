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Silifke'de servis otobüsü kazası: 2 ölü, 35 yaralı

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Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün karşı şeride geçerek servis aracı ve otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün karşı şeride geçerek servis aracı ve otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 35 kişi yaralandı.

İ.K. idaresindeki 06 EEP 718 plakalı Akkuyu NGS'de çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, Işıklı Mahallesi D400 kara yolunda Antalya istikametinden Mersin yönüne seyrederken refüje çıkarak karşı şeride geçti.

Bu şeritten gelen Akkuyu NGS'de görevli uzman çavuş Y.D. idaresindeki 27 R 2950 plakalı otomobil ile H.Y'nin kullandığı NGS işçilerini taşıyan 31 AIM 470 plakalı servis aracına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki uzman çavuş Barış Gülçiçek (34) ile servis otobüsündeki İsmailova Ncmannoba'nın (38) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan uzman çavuş Y.D. ile 34 kişi, Silifke Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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