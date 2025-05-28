Silifke'de Sahil ve Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde sahil ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Silifke Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca Taşucu Mahallesi'ndeki etkinlikte, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, deniz dibi temizliği yaptı.

Dalgıçlar deniz dibinden yasa dışı balık avlama malzemeleri başta olmak üzere araba lastiği, cam şişe ve çok sayıda plastik atık çıkardı.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, diğer ilçe protokolü üyeleri ve öğrenciler de sahildeki atıkları topladı.

Doğa Koruma Milli Parklar Silifke Şefliğinde görevli ziraat mühendisi Çağatay Tuna, etkinlikte, Taşucu sahilinin deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarından olduğunu söyledi.

Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Mustafa Eyce de çevre temizliğine daha çok özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.