Haberler

Silifke ilçesinde sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde 7 Aralık'ta etkili olan sağanak sonrası zarar gören mahallelerde temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor. Ekipler, su birikintilerinin tahliyesi ve yollardaki onarım işlemlerine devam ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, 7 Aralık'ta etkili olan sağanağın ardından Taşucu, Kocapınar, Bahçederesi, Tosmurlu, Atakent, Yenimahalle, Kurtuluş, Bucaklı, Sayağzı ve Sarıcalar mahallelerinde biriken suyun tahliyesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Ekipler, yağışta zarar gören yollarda onarım işlemi yürütüyor.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Habur'un yanı başında dev proje! 2026'da üretime başlıyor

Habur'un yanı başında dev proje! 2026'da üretime başlıyor
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Manchester City maçı öncesi Real Madrid'de Mbappe depremi

Real Madrid'de deprem! Antrenmana çıkmadı
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Murat Cemcir taburcu oldu

Apar topar hastaneye kaldırılan Murat Cemcir ile ilgili yeni gelişme
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'in avukatından 8 kişi hakkında suç duyurusu

Güllü soruşturmasında yeni süreç: Kızı 8 kişiyi şikâyet etti
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı
Galatasaray U19, Monaco U19'a direnç gösteremedi

Galatasaray U19, Monaco U19'a farklı kaybetti
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
title