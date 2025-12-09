Silifke ilçesinde sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, 7 Aralık'ta etkili olan sağanağın ardından Taşucu, Kocapınar, Bahçederesi, Tosmurlu, Atakent, Yenimahalle, Kurtuluş, Bucaklı, Sayağzı ve Sarıcalar mahallelerinde biriken suyun tahliyesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Ekipler, yağışta zarar gören yollarda onarım işlemi yürütüyor.