Silifke ilçesinde sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor
Mersin'in Silifke ilçesinde 7 Aralık'ta etkili olan sağanak sonrası zarar gören mahallelerde temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor. Ekipler, su birikintilerinin tahliyesi ve yollardaki onarım işlemlerine devam ediyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, 7 Aralık'ta etkili olan sağanağın ardından Taşucu, Kocapınar, Bahçederesi, Tosmurlu, Atakent, Yenimahalle, Kurtuluş, Bucaklı, Sayağzı ve Sarıcalar mahallelerinde biriken suyun tahliyesi için başlatılan çalışma sürüyor.
Ekipler, yağışta zarar gören yollarda onarım işlemi yürütüyor.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel