Silifke'de Pelikan Sevinci: Balıkçılar Tarafından Beslendi
Mersin'in Silifke ilçesinde, sahile gelen bir pelikan balıkçılar tarafından beslenerek vatandaşların ilgisini çekti. Pelikan, sahilde dolaşarak insanlarla etkileşim içinde oldu.
Mersin'in Silifke ilçesinde sahile gelen pelikan, balıkçılar tarafından beslendi.
Taşucu Mahallesi'ndeki balıkçılar, iskelede bir pelikanla karşılaştı.
Vatandaşların sevdiği ve fotoğraf çektirdiği pelikanı balıkçılar da balık vererek besledi.
Sahilde bulunan Aytaç Kurtuba, gazetecilere, pelikanın insanlardan kaçmayarak kendini sevdirdiğini ve sahilde dolaştığını belirtti.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel