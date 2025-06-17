Silifke'de Otomobilin Çarptığı 16 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde motosiklete çarpan otomobil, 16 yaşındaki A.N.K'nin üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde üzerinden otomobilin geçen 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 33 KY 846 plakalı otomobil, Narlıkuyu Mahallesi'nde A.N.K'nin kullandığı 33 VRS 52 plakalı motosiklete çarptı.
Otomobil daha sonra çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan A.N.K'nin üzerinden geçti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel