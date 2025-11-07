Silifke'de Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarpması sonucu sürücü Mahmut Besim Uğuz hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Uğuz'u hastaneye kaldırdı ancak kurtaramadı.
Mahmut Besim Uğuz idaresindeki 33 VR 011 plakalı otomobil, Burunucu Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak evin duvarına çarptı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Uğuz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel