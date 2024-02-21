Silifke'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Yeşilovacık Mahallesi D-400 kara yolunda, Mehmet Sivri (18) idaresindeki 33 APH 43 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Sivri ile otomobildeki Ahmet Uysal'ın (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.