Silifke'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Mersin'in Silifke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobil takla attı ve yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Silifke-Erdemli kara yolunun Karadedeli mevkisinde Melik G'nin kullandığı 34 HJ 8048 plakalı otomobil ile Gülcan T. idaresindeki 33 AVU 567 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler Melik G. ve Gülcan T, sağlık personelince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel