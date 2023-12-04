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Silifke'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

G.İ'nin kullandığı 34 E 1134 plakalı otomobil, Boğsak Tüneli'nde M.K. idaresindeki 33 CBP 21 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü ve yolculardan M.Ş, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tünelde kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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