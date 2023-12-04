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Silifke'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

4 Aralık 2023 13:37 Son Güncelleme: 13:38 Abone Ol

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve ulaşım kontrollü olarak sağlandı.