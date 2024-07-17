Silifke'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Eyüp D. yönetimindeki 33 KBH 98 plakalı otomobil, Ulugöz Mahallesi'nde, Hüseyin A. idaresindeki 80 KK 402 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan 33 KBH 98 plakalı otomobil, bir evin ambar bölümüne çarparak durabildi.

Diğer araç ise karşı şeride geçerek yol kenarındaki bir bahçenin duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Eyüp D, Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.