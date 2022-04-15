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Silifke'de otizmli çocuklar lunaparkta eğlendi

AA - Burcu Kaya - Güncel
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Silifke'de otizmli çocuklar lunaparkta eğlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde, otizmli çocuklar için lunaparkta etkinlik düzenlendi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, otizmli çocuklar için lunaparkta etkinlik düzenlendi.

Silifke Belediyesince, Cumhuriyet Alanı'ndaki lunaparkta düzenlenen etkinliğe Çilek Kokulu Otizmli Çocuklar Destek ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim gören çocuklar ile aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Sadık Altunok da hediyeler verdiği çocuklarla oyuncaklara bindi.

Altunok, gazetecilere, lunaparkın ramazan boyunca şehit aileleri ve gaziler ile özel eğitim alan çocuklara ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, "Otizmliler için merkezler, parklar, yaşam alanları kurduk. İmkanlarımızı özel çocuklarımız için kullanmaya çalışıyoruz." dedi.

AA / Burcu Kaya - Güncel

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